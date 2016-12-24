Бывший главврач Атяшевской районной больницы не отправится на зону за взятку от стоматолога

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Суд в Мордовии вынес приговор по уголовному делу бывшего главного врача Атяшевской районной больницы Александра Борисова. Он обвинялся в получении взятки.
По данным следствия, с июня 2022 года по май 2023-го главный врач получил взятку в размере 165 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Борисов предоставил ему нежилое помещение в больнице для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию платных стоматологических услуг. Часть взятки медицинский работник получил наличными в служебном кабинете, остальные денежные средства были переведены на его личный банковский счет.
Уголовное на Александра Борисова возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по РМ. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора был наложен арест на легковой автомобиль и квартиру бывшего главврача. До суда он находился под домашним арестом.
Отметим, что 53-летний Александр Борисов проработал в медицинской сфере Мордовии без малого тридцать лет. Долгое время трудился главным врачом Дубенской больницы. В 2014 году Александру Борисову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия».
Как сообщает МВД по РМ, суд не стал лишать свободы заслуженного медицинского работника - по приговору он получил наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.
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