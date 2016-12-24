В Мордовии в ходе дорожных рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 нетрезвых водителей

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В минувшие выходные в Саранске и районах республики проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион».
По информации Госавтоинспекции, в ходе рейдов было составлено более 400 административных материалов на нарушителей, задержано 9 водителей в нетрезвом виде. К ответственности привлекли 6 автомобилистов, выехавших в нарушение ПДД на встречную полосу. В отношении более трех десятков автовладельцев были составлены протоколы за управление транспортными средствами с технической неисправностью - чрезмерной тонировкой.
Также среди самых частых нарушений ПДД – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, непредставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнем безопасности.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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