В Мордовии в ходе дорожных рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 нетрезвых водителей

В минувшие выходные в Саранске и районах республики проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион».

По информации Госавтоинспекции, в ходе рейдов было составлено более 400 административных материалов на нарушителей, задержано 9 водителей в нетрезвом виде. К ответственности привлекли 6 автомобилистов, выехавших в нарушение ПДД на встречную полосу. В отношении более трех десятков автовладельцев были составлены протоколы за управление транспортными средствами с технической неисправностью - чрезмерной тонировкой.

Также среди самых частых нарушений ПДД – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, непредставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнем безопасности.