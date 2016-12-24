В Мордовии 12 декабря ожидаются порывы ветра до 17 м/с и метель

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря 2023 года местами на территории республики ожидаются порывы ветра до 17 м/с и метель.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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