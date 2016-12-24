Мария Красноженова из Мордовии победила на «Кубке Дружбы» по фигурному катанию на коньках

В столице Белоруссии с 6 по 10 декабря проходили международные соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Дружбы». В турнире принимали участие 250 спортсменов из 5 стран.



По информации Минспорта РМ, среди юниорок(13-19 лет) в одиночном катании победу одержала юная фигуристка из Мордовии Мария Красноженова (176,50). Она обошла Айсель Зацарную из Ростовской области (175.61) и Полину Цурикову из Московской области (173.46).