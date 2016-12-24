В Мордовии ветераны СВО поправляют здоровье в санаториях «Саранский» и «Алатырь»

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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
В начале ноября в Мордовии по инициативе фонда «Защитники Отечества» прошла всеобщая диспансеризация ветеранов спецоперации. Помимо демобилизованных бойцов, врачей также посетили родственники погибших военнослужащих. При наличии показаний ветеранам и семьям погибших Министерство здравоохранения Мордовии предоставляет бесплатные путевки в санатории «Саранский» и «Алатырь».
Первая группа из 15 человек уже отправилась на санаторно-курортное лечение. В их числе - ветераны спецоперации Юрий Казин из Торбеевского района и Юрий Баранов из Старошайговского района. Оба принимали участие в СВО качестве добровольцев, служили на Сватовском направлении.
Рядовой Юрий Казин выполнял обязанности водителя, доставлял на «Урале» снаряды и предметы первой необходимости на линию боевого соприкосновения. Рядовой Юрий Баранов служил стрелком в мотострелковой бригаде «Черные гусары». Был тяжело ранен в голову, пережил операцию в полевом госпитале. Службу пришлось прервать. Сейчас восстанавливает здоровье с помощью лечебных процедур в санатории «Саранский». «Посещаю кабинет иглоукалывания, массажа и грязевые ванны,- говорит он. – Большое спасибо, что нас не забывают! Для ветеранов это очень важно!»
Как отмечают в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», по вопросам получения бесплатных путевок в санатории следует обратиться в лечебное учреждение по месту жительства или к социальному координатору филиала фонда.
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