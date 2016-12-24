В Мордовии суд вынес приговор директору предприятия за мошенничество при исполнении муниципальных контрактов

54-летний директор предприятия из Дубенского района выслушал приговор суда по обвинению в трех эпизодах мошенничества. Он был уличен правоохранительными органами в хищениях при исполнении муниципальных контрактов.

По данным следствия, в 2020 году организация обвиняемого заключила с Администрацией Дубенского района контракт по обустройству контейнерных площадок в райцентре на сумму более 1,3 млн рублей. После выполнения контракта были составлены отчетные документы, в которых фигурировали мифические работы на сумму 194 тысячи рублей. Таким образом, бюджету Дубенского района был нанесен крупный финансовый ущерб.

Аналогичным образом уже в 2021 году фигурант дела похитил более полумиллиона рублей при выполнении работ по другому контракту - при строительстве объектов водоснабжения в селе Поводимово Дубенского района, стоимостью 17,5 млн рублей.

А в ноябре 2022 года хитроумный деятель заключил с Администрацией Чамзинского района контракт на поставку водонапорной башни. Эту конструкцию изготовило возглавляемое им предприятие. И вновь в отчетных документах оказались приписки на фиктивные работы и материалы на общую сумму в 129 тысяч рублей.

По информации прокуратуры РМ, вину обвиняемый признал полностью и полностью возместил нанесенный ущерб, поэтому суд ограничился для него условным сроком лишения свободы в 3 года.