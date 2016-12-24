Двое молодых парней из Большой Елховки могут надолго загреметь за решетку за наркотический дебют

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В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Большой Елховки, 2003 года рождения. По информации МВД по РМ, молодые люди обвиняются в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, в апреле этого года по указанию организатора наркоторговли парни забрали из тайника на территории Сурского района Ульяновской области крупную партию мефедрона и метадона общей массой более140 граммов. Приехав в Большую Елховку, они расфасовали наркотики по трем пакетам с целью дальнейшего сбыта потребителям наркотических средств.
25 апреля молодые люди оборудовали закладки на территории Лямбирского района и в этот же день были задержаны сотрудниками полиции. Заметив оперативников, один из них сбросил сверток с наркотическим средством. В дальнейшем в ходе проведенных осмотров мест происшествия запрещенные вещества были изъяты. В квартире одного из наркодилеров полицейские нашли оставшуюся часть «синтетики», которая также была подготовлена для продажи.
В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По инкриминируемой статье УК РФ молодым жителям Мордовии грозит до 15 лет лишения свободы.
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