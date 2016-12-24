В Саранске назвали победителей конкурса профессионального мастерства среди социально ориентированных НКО

В столице Мордовии на базе отеля Radisson Hotel & Congress Center Saransk прошел Республиканский форум «Действуй». Его участниками стали 100 человек – руководители и члены некоммерческих организаций Мордовии.

На форуме представители НКО обсудили, как усовершенствовать навыки социального проектирования и в ходе дискуссий рассмотрели проблемы и возможности для развития некоммерческого сектора.

В рамках форума прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди социально ориентированных некоммерческих организаций республики.

В номинации «Лучший проект социально-ориентированной некоммерческой организации Мордовии 2023 года» победил Детский киножурнал «Пек вадря» АНО «Даридаль».

В номинации «Лучший руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации Мордовии 2023 года» отмечена Татьяна Червячкова – руководитель АНО «Ресурсный центр Волонтеры культуры Мордовии».

В номинации «Флагман качества услуг социально-ориентированной некоммерческой организации Мордовии 2023 года» награжден Центр развития социального спорта, филантропии и поддержки детства «Терентич тим».

В номинации «Лучшая команда социально-ориентированной некоммерческой организации Мордовии 2023 года» победил Центр поддержки и защиты детства.

В номинации «Прорыв года» лучшей признана Автономная некоммерческая организация «Татьянин день».

В номинации «Самый надежный партнер социально-ориентированных некоммерческих организаций» пальма первенства перешла к Мордовскому республиканскому молодежному центру.

В номинации «Событие 2023 года в некоммерческом секторе» отмечено Агентство развития креативных индустрий с мероприятием «Открытие «Арт-завода».

В номинации «Самое яркое информационное освещение социально-ориентированных некоммерческих организаций» победила Автономная некоммерческая организация «Подвиги».

В номинации «За вклад в развитие благотворительности в Республике Мордовия в 2023 году» награждена Автономная некоммерческая организация «Мама и ребенок».

В главной номинации «НКО – флагман Республики Мордовия в 2023 году» победил Центр развития социального спорта, филантропии и поддержки детства «Терентич тим».