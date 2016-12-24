В Чамзинском районе юный продавец магазина наторговал в свой карман 300 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, 19-летний житель села Апраксино в ближайшее время предстанет перед судом за присвоение денег владельца торговой точки.

В ходе дознания было установлено, что с января по май этого года парень весьма прибыльно трудился продавцом-консультантом в магазине хозтоваров. Некоторым покупателям он попросту не пробивал чеки за приобретенный товар, а полученные от них деньги забирал себе. Не понятно на что рассчитывал молодой человек, ведь недостача в сумме 300 тысяч рублей была быстро выявлена в ходе проведенной инвентаризации.

Как отмечается, часть ущерба вороватый продавец возместил. В отношении него была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.