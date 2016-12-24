В Мордовии в День героев Отечества прошла церемония возложения цветов в память о защитниках Родины

9 декабря в нашей стране особая дата – День героев Отечества. Этот праздник посвящен всем, кто своим мужеством и доблестью заслужил право называть себя Героем Отечества. Это и воины, защищающие границы нашей страны, и врачи, которые рискуя собой, спасают жизни бойцов, и люди, которые куют победу в тылу, и добровольцы, которые помогают нашим защитникам.

Верные своему призванию и присяге, солдаты России всегда были оплотом несокрушимости государства, и сегодня российские офицеры и бойцы – надежная опора Родины.

В этот день в Мордовии отдали дань уважения и памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью, защищая интересы Отчизны. На площади Победы Саранска состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, Главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин, Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Сергей Вдовин и глава Саранска Игорь Асабин.

Цветы к памятнику возложили участники боевых действий, награжденные государственными наградами, и члены их семей, военнослужащие и представители правоохранительных органов, религиозных конфессий, ветеранских и патриотических общественных организаций, представители молодежных общественных организаций, кадеты и юнармейцы школ Саранска.

Память героев, павших на полях сражений при выполнении воинского долга, почтили минутой молчания.

Ратные подвиги воинов Росси неотделимы от истории нашей страны. В период проведения специальной военной операции наши солдаты в очередной раз доказывают непреклонность русского духа и несокрушимость нашей воли. Победа будет за нами!