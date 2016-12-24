Молодые люди из Свердловской области осуждены на длительные сроки заключения за наркотические рейды в Мордовию

В саранском суде вынесли приговор троим жителям Свердловской области (22-летнему парню, а также двум девушкам - 18 лет и 21 года) по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По информации МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в марте этого года задержали в Саранске парочку наркокурьеров. Молодой человек вместе с подругой успели сделать в столице Мордовии закладки с мефедроном.

Еще одна девушка из этого криминального трио, которой на тот момент не исполнилось 18 лет, была задержана по месту своего жительства в Свердловской области.

В ходе следствия было установлено, что в начале 2023 года новоявленные наркодилеры забрали из тайника в Московской области более 360 граммов мефедрона. Организаторы преступного бизнеса в мессенджере давали указание, в каком регионе нужно организовать сбыт запрещенных веществ.

С помощью сервиса поиска попутчиков жители Свердловской области по очереди несколько раз наведывались в Мордовию, на съемной квартире фасовали наркоту для продажи и оборудовали закладки. Всего следствием им было предъявлено обвинение по 9 эпизодам противоправной деятельности.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его 21-летней соучастнице – 11 лет лишения свободы. Совершившая преступление в возрасте 17 лет барышня осуждена на 3,5 года. Девушки будут отбывать наказание в колонии общего режима.