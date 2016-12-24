Жители Торбеевского района на приеме у прокурора Мордовии жаловались на отсутствие освещения и занесенные снегом дороги

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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
7 декабря прокурор республики Сергей Лапин в рамках работы мобильной приемной прокуратуры совместно с региональным Уполномоченным по правам человека Валерием Левиными и.о. главы Торбеевского муниципального района Николаем Киреевым провел личный прием граждан.
Жители райцентра Торбеево обратились к прокурору по вопросам отсутствия освещения по ул. Сельхозтехника и ул. Лермонтова, а также строительства тротуара вдоль дороги к школе по улице Б. Хмельницкого.
Жительница с. Дракино сообщила о необходимости очистки дороги от снега по ул. Азяева, в том числе подъезда к мусорной площадке. Об аналогичной проблеме с очисткой дороги по ул. Выселская сообщила жительница с. Никольское.
Сергей Лапин дал поручение прокурору району проверить исполнение законодательства при содержании зимой улично-дорожной сети, а также безопасности дорожного движения в населенных пунктах района.
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