Суд оставил в силе приговор саранскому таксисту за убийство Чемпиона России по велоспорту ВМХ

В августе этого года 30-летний таксист Роман Чернов выслушал в Саранске приговор за убийство многократного чемпиона России по велоспорту ВМХ Владимира Левина. Спортсмен в декабре 2022-го получил смертельное ножевое ранении в ходе массовой драки на улице Гагарина.

По данным следствия, к трагической развязке привел конфликт двух мужчин в саранском кафе - спортсмен заступился за девушку, которую Чернов на глазах у посетителей схватил и стал выволакивать из заведения. При этом, он расточал оскорбления и кричал, что это его бывшая жена.

Левин сделал замечание буйному товарищу, тот в ответ сказал, чтобы он не лез не в свое дело. Разговор на повышенных тонах привел к тому, что мужчины забили «стрелку» на следующий день.

Днем 24 декабря прошлого года противоборствующие стороны встретились на улице Гагарина. На рандеву и Левин, и Чернов явились с друзьями. Словесный обмен «любезностями» быстро перерос в драку, в ходе которой таксист ударил ножом в грудь велогонщика. Владимир Левин от полученного ранения скончался на месте.

Чернов сразу же бросился к машине и покинул место преступления, он пытался спрятаться у подруги, но был найден сотрудниками полиции. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, а также за причинение легкого вреда здоровью (таксист успел в драке «порезать» еще одного оппонента).

Приговором суда Чернову было назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима. Но вину в убийстве таксист не признал - он и его адвокат настаивали, что смертельное ножевое ранение спортсмену было нанесено в состоянии необходимой обороны.

По информации прокуратуры РМ, с учетом мнения стороны обвинения судом апелляционной инстанции жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор – без изменения.