Cуд в Саранске не стал лишать свободы 73-летнего уроженца Армении, предложившего взятку инспектору миграционной службы

По информации Ленинского районного суда Саранска, обвинительным приговором завершилось рассмотрение уголовного дела уроженца Республики Армения 73-летнего Геворкяна. Пожилой мужчина обвинялся в покушении на дачу взятки инспектору миграционной службы.

Как установили следственные органы, в июне 2023 года Геворкян заключил договор подряда по реконструкции корпуса для содержания крупно-рогатого скота в Лямбирском районе республики. Для выполнения работ предприниматель привез из Московской области в Мордовию четверых граждан Республики Узбекистан, имеющих опыт строительства.

Гастарбайтеры без всякой регистрации и соответствующего разрешения миграционной службы сразу же приступили к работе. Но вскоре в связи с нарушениями на них были составлены соответствующие протоколы и назначены штрафы. В случае повторного нарушения миграционного законодательства граждан Узбекистана вообще могли выдворить за пределы Российской Федерации.

Геворкян решил снять все вопросы по своим работниками с помощью взятки инспектору миграционной службы, который и выявил нелегальных строителей. Первые два «захода» к нему оказались неудачными - инспектор отказался брать деньги. А в третий раз сотрудник миграционной службы, уставший от коррупционных предложений, действовал уже в рамках оперативного мероприятия УФСБ по РМ.

4 июля при встрече с инспектором на автомобильной парковке по ул. Дальняя в Саранске Геворкян попытался передать ему взятку в 50 тысяч рублей - деньги он положил в машину сотрудника миграционной службы. Но действия уроженца Армении были пресечены оперативниками УФСБ по РМ.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда Геворкяну назначено наказание виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.