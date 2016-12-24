Роспотребнадзор по РМ проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 4 по 15 декабря 2023 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться:

- по телефону «горячей» линии Управления Роспотребнадзора по РМ - 8(8342)24-64-21,24-96-89 (отдел надзора за питанием населения, отдел надзора за условиями воспитания и обучения). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов);

- по телефону «горячей» линии Консультационного центра для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в РМ - 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов)

Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии дадут консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков, в том числе по вопросам:

-нормативные требования к детским товарам, новогодним подаркам

-рекомендации по выбору детских товаров, новогодних подарков

-куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного товара в магазине

-сроки годности и условия хранения детских товаров, новогодних подарков.

В случае обнаружения некачественного товара в магазине потребитель вправе направить в Управление обращение, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по РМ можно:

-в форме электронного документа через форму «Прием обращений граждан» раздела «Единый портал для подачи и приема обращений граждан» на сайте Управления http://13.rospotrebnadzor.ru;

-на почтовый адрес: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, 7.

Также, в случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после принятия административных мер, информация о них публикуется в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей – zpp.rospotrebnadzor.ru.