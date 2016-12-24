Жители Мордовии в этом году получили около 100 тысяч рублей за добровольно выданное оружие и боеприпасы

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В МВД по РМ прошла пресс-конференция, в ходе которой обсуждались вопросы оборота гражданского оружия в регионе.
Представители МВД и Управления Росгвардии по РМ напомнили, что в республике проводится профилактическая акция «Оружие-2023». Жители Мордовии могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по РМ.
Как отмечалось, за 11 месяцев этого года жители республики добровольно сдали 21 единицу оружия, 337 патронов различного калибра, более 4 килограмм пороха. За это им выплатили более 98 тысяч рублей.
Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает граждан от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в их действиях не содержится иного состава преступления.
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