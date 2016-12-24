В Саранске на неделю отключат светофор на оживленном перекрестке в центре города

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Как сообщает городская Администрация, с 5 по 12 декабря в связи с ремонтными работами будет временно отключен светофор на пересечении ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская .
На один день, 5 декабря, в связи с ремонтными работами также отключат светофоры на ул.Севастопольская. Это произойдет на перекрестках:
ул.Севастопольская - пр. 70 лет Октября
ул. Севастопольская – маг. «Газтехника»
ул. Севастопольская – ул. Гожувская (магазин «Магнит»).
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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