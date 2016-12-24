В Мордовии 63-летний пенсионер будет держать в суде ответ за погибельную расправу над сыном

Пожилой житель Темниковского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, днем 22 сентября этого года в селе Пурдошки Темниковского района 63-летний пенсионер вместе с 35-летним сыном возле дома на улице распивали спиртное.

Прилично набравшийся отпрыск стал высказывать отцу претензии, что он нигде не работает и не занимается домашним хозяйством. В ходе вспыхнувшей ссоры пожилой человек взял деревянный черенок от метлы и стал избивать им нетрезвого нравоучителя по голове и другим частям тела.

Не подозревая, что нанес сыну смертельное ранение, родитель ушел спать. Скорую помощь вызвала мать скончавшегося парня, которая приехала с работы домой и обнаружила сына без признаков жизни.

В отношении фигуранта судом по ходатайству следователя СК была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Темниковский районный суд для рассмотрения по существу.