В Мордовии диагностику по раннему выявлению рака пройдут свыше 300 работников крупнейших компаний республики

Масштабный всероссийский проект «Онкопатруль» отправляется в Республику Мордовия. Здесь с 4 по 8 декабря состоится серия просветительских и диагностических мероприятий, организованных специалистами НМИЦ радиологии Минздрава России при поддержке Совета Федерации РФ и Ассоциации онкологов России.

Проверку на раннее выявление рака пройдут свыше 300 работников трех крупнейших компаний республики – ГК «Норов», ГК «Оптикэнерго» и ОАО Птицефабрика Атемарская.

Еще до приезда онкологов национального центра трудящиеся на опасных и вредных производствах получили возможность пройти предварительную диагностику онкопатологий самых распространенных локализаций – КТ легких, маммографию, анализ крови на ПСА, анализ кала на скрытую кровь, а также цитологические исследование шейки матки.

По результатам исследований, часть сотрудников пригласили на консультации к онкологам НМИЦ радиологии и УЗИ диагностику. Все они получат рекомендации специалистов и, в случае необходимости, направление на дообследование.

На этом работа с населением не завершается, проектом запланировано проведение просветительских лекций о ранней диагностике самых распространенных и опасных видов рака. Семинары пройдут на предприятиях, а принять участие в них смогут все желающие.

Для специалистов Республиканского онкологического диспансера «Онкопатруль» проведет показательные мастер-классы по «живой хирургии». Ведущие онкохирурги НМИЦ радиологии продемонстрируют лучшие технологии пластической хирургии и реконструкции молочной железы, эндоскопические возможности и диагностику рака поджелудочной железы, а также проведут малоинвазивные хирургические вмешательства при раке почки и нефрэктомии, резекции и экстрипации пищевода в открытом и эндоскопическом варианте, а также мастер-класс по гастропанкреатодуоденальной резекции.

Практический мастер-класс по уходу за стомированными пациентами организуют для медицинских сестер лечебных учреждений республики. На нем специалистам будут представлены не только новейшие обучающие техники, но и современные расходные материалы, доступные для пациентов.

Врачи первичного звена станут участниками Многопрофильной конференции по формированию онконастороженности и раннему выявлению опухолей. К участию приглашены гинекологи, дерматологи, маммологи, УЗИ-диагносты, терапевты, пульмонологи, рентегенологи, руководители поликлиник, профильных отделений и другие. Каждый участник конференции получит и методические рекомендации, разработанные специалистами проекта.