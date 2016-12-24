В Мордовии 12 пенсионеров-блокадников уже в декабре получат единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей

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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
19 сентября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной денежной выплате гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Выплаты в размере 50 тысяч рублей приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта знаменательная дата будет отмечаться 27 января 2024 года.
По информации регионального отделения Социального фонда РФ, указанная выплата пенсионерам будет произведена уже в декабре. За ее оформлением в отделения Социального фонда обращаться не нужно, она будет выплачена в беззаявительном порядке.
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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
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