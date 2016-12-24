В Мордовии за хищение более 400 тысяч рублей у пенсионеров осужден курьер телефонных мошенников

Молодой житель Ростовской области выслушал в Мордовии приговор суда за участие в мошеннических эскападах. 20-летний парень «служил» курьером у дистанционных аферистов и забирал деньги у обманутых стариков.

По информации МВД по РМ, в июле этого года двум пожилым жительницам Зубово-Полянского района поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником прокуратуры. Незнакомец пояснил, что внучки пожилых женщин стали виновницами ДТП. Чтобы избежать уголовных последствий и для возмещения затрат на лечение пострадавших требовалось передать денежные средства, а также пакет с необходимыми вещами и предметами гигиены.

Пенсионерки следуя указаниям злоумышленников, приготовили наличность в размере 260 и 200 тысяч рублей - и все благополучно отдали приехавшему к ним гонцу. Потом женщины, конечно, связались с родственницами и выяснили, что в аварии они не попадали и ничего плохого с ними не происходило.

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД вычислили криминального курьера. Ориентировка с приметами злоумышленника была направлена в соседние регионы. В результате парень был задержан с поличным в Рязани в момент совершения аналогичного преступления.

По словам задержанного, объявление о возможности дополнительного заработка он нашел в интернете. Организаторы афер присылали ему на мобильный телефон адреса жертв, у кого он должен забрать денежные средства. Для этого поступало указание о необходимости отправиться железнодорожным транспортом в определенный регион.

Полицейские выяснили, что полученные деньги молодой человек перечислял кураторам преступных акций. При этом, в качестве вознаграждения он оставлял себе 3 процента от каждой суммы.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.