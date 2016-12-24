Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров поучаствовали в неделе регионов ПФО на выставке «Россия»

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На выставке-форуме «Россия» проходит неделя регионов Поволжья. Недавно в них приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров. Они посетили региональные стенды встретились с главами субъектов.
Важнейшим событием стало открытие региональных Координационных центров в Чувашии и Саратовской области, а также подписание соглашения между Аналитическим центром Правительства России и Республикой Марий Эл по созданию регионального Координационного центра.
«Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет обеспечить оперативные и согласованные действия при решении приоритетных задач, – рассказал Игорь Комаров. – На федеральном уровне эта работа осуществляется в том числе на площадке Координационного центра Правительства Российской Федерации. В настоящее время реализуется проект по масштабированию Федерального Координационного центра в регионы Приволжского федерального округа, сейчас это республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская области».
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров также побывали на открытии Дней Ульяновской области и Республики Марий Эл. И, конечно же, посетили стенд Мордовии, экскурсию по которому для них провел Глава республики Артём Здунов. Он рассказал высоким гостям о ключевых достижениях нашего региона и планах дальнейшего развития.
«Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива Президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об её успехах и планах на будущее», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что 30 ноября на выставке-форуме «Россия» проходит День Республики Мордовия.
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