В Саранске 62-летнего пенсионера за убийство случайного оппонента отправили в колонию на 9 лет

По информации из Октябрьского суда Саранска, 62-летний ранее не судимый житель столицы Мордовии Чигаев выслушал приговор за убийство. В ходе спонтанного конфликта с незнакомцем он нанес ему несколько погибельных ударов ножом.

17 апреля этого года в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о найденном около жилого дома на Химмаше бездыханном теле мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили личность погибшего - им оказался 44-летний горожанин.

Оперативники провели поквартирный обход и опросили возможных свидетелей преступления. В результате была получена информация о возможной причастности к особо тяжкому преступлению неустановленного мужчины в возрасте около 60 лет, который скрылся с места происшествия в ближайших дворах.

В ходе дальнейших мероприятий полицейские задержали подозреваемого, проживающего неподалеку от места преступления. По его словам, у него случился конфликт с сидящем на лавочке перед подъездом типом.

В суде выяснились некоторые подробности этого конфликта. К дому по проспекту 70 лет Октября Чигаев явился в поисках своих знакомых, чтобы выяснить с ними отношения. И прихватил с собой кухонный нож. Но в подъезд зайти не удавалось - закрытая дверь была на кодовом замке.

Чигаев потребовал от сидящего рядом на лавочке товарища открыть ему дверь, но получил отказ. Все попытки распахнуть дверь грубой силой терпели неудачу, а тут еще возмутился и «лавочный наблюдатель». Он отпихнул визитера от двери и стал пинать упавшего пенсионера ногами.

Чигаев поднялся, и в ответ на сыпавшиеся по нему удары, пустил в дело свой нож - четыре проникающих ранения в грудную клетку навсегда успокоили нападавшего, он скончался на месте происшествия. Пожилой преступник сразу же скрылся с места расправы.

В судебном заседании Чигаев свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств и определил обвиняемому 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также были частично удовлетворены исковые требования матери убитого мужчины о компенсации морального вреда и возмещению расходов, связанных с погребением - в размере 1 миллиона рублей и 79 735 рублей, соответственно.