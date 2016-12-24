Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан повздорил с другим заключенным мордовской колонии

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по РМ сообщает, что содержащийся в мордовской колонии №17 американец Пол Уилан, осужденный за шпионаж на 16 лет лишения свободы, получил удар по лицу от другого заключенного.

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Уточняется, что сотрудники учреждения немедленно пресекли конфликт и доставили его участников в медчасть. При осмотре Уилана фельдшер обнаружила ссадину под глазом. Само происшествие засняли камеры видеонаблюдения.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка, материалы которой направят в ОМВД по Зубово-Полянскому району.

Российское информационное агентство цитирует слова адвоката Уилана Владимира Жеребенкова. - «Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал».