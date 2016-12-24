В Мордовии в ходе операции «Нетрезвый водитель» за один день выявили 10 автомобилистов с признаками опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по РМ провели в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В его рамках инспекторы ДПС осуществляли массовые проверки каждого автомобиля в транспортном потоке. Такие действия занимают всего несколько минут, однако дают возможность выявить нетрезвого нарушителя.

Сообщается, что за один день проведения мероприятия было выявлено 10 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Один из водителей оказался уже лишенным права управления, однако это не помешало ему вновь сесть за руль в нетрезвом виде.

Также сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с водителями о негативном влиянии алкоголя на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей, также водителя лишают водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность.