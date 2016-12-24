Артём Здунов показал стенд Мордовии на выставке «Россия» Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову

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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
29 ноября стенд Республики Мордовия на выставке «Россия» посетили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Глава Мордовии Артём Здунов провел для высоких гостей ознакомительную экскурсию по экспозиции, рассказал о ключевых достижениях региона и планах дальнейшего развития.
Напомним, что 30 ноября на выставке «Россия» в павильоне № 75 состоится День Республики Мордовия. Гости смогут посетить фермерскую ярмарку, увидеть мордовскую свадьбу с торжественной регистрацией брака, посмотреть показ коллекций этно-костюма ведущих художников-дизайнеров одежды «Масторланга» («Вселенная») в демонстрации этно-арт-театра «Варма», посетить гала-концерт Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» и еще много интересных мероприятий.
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