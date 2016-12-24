В Мордовии задержаны охотники за незаконный отстрел самки рыси - животное занесено в Красную книгу республики

По информации Минлесхоза РМ, в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Министерства и правоохранительных органов 28 ноября на территории общедоступных охотничьих угодий Ельниковского района был выявлен факт незаконной добычи одной особи самки рыси. Данное животное занесено в Красную книгу Республики Мордовия.



Браконьеры были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Ущерб от незаконной добычи одной особи самки рыси составил 280 тысяч рублей. Кроме того, был установлен факт незаконной добычи двух особей куницы - в этом случае, ущерб составил 48 тысяч рублей. Также в ходе оперативных мероприятий изъято незарегистрированное охотничье оружие.

Согласно статье 258 УК РФ незаконной охотой считается, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Санции данной статьи предусматртивают штраф в размере до пятисот тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

В Мордовии аналогичной криминальный случай произошел в 2022 году в Кранослободском районе - охотник незаконно добыл самца рыси. Приговором суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, а также дополнительное наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком 3 года.

В ходе дознания и судебного разбирательства браконьер возместил ущерб, причиненный Минлесхозу РМ в размере 200 тысяч рублей.