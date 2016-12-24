В Саранске на борьбу с гололедом за сутки израсходовали 220 тонн пескосоляной смеси

По информации Администрации города, на улицах Саранска в ночь с 28 на 29 ноября производилась массированная обработка противогололедными материалами. За сутки было израсходовано 220 тонн пескосоляной смеси и более 20 тонн реагента Бионорд.



С утра к этой работе подключились 63 единицы техники. 185 сотрудников муниципальных предприятий проводят механизированную уборку и обработку дорог.



873 рабочих управляющих компаний трудятся там, где механизированная обработка невозможна из-за узких тротуаров.