Суд в Мордовии огласил приговор по делу о ДТП, в котором погибли три человека

Чамзинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих жителей Большеберезниковского района, устроивших погибельное ДТП. Водителям инкриминировалось нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.

Как было установлено в ходе расследования, 10 августа 2021 года около полуночи в нескольких километрах от села Судосево 40-летний водитель автомашины «Лада Приора» двигался по дороге со стороны Больших Березников в направлении Саранска с выключенными фарами. В салоне его авто находились двое пассажиров, 1987 и 1991 годов рождения.

Водитель «Приоры» задумал совершить разворот на проезжей части дороги и не предоставил преимущество встречной грузовой «Газели» под управлением 32-летнего жителя Саранска. Примечательно, что «Газель» во тьме также ехала без включенного света фар.

В результате столкновения транспортных средств, двое пассажиров и водитель «Приоры» от полученных травм скончались на месте ДТП. Управлявший «Газелью» мужчина был госпитализирован в больницу.

По информации МВД по РМ, уголовное дело в отношении погибшего водителя было прекращено в связи с его смертью. Второму виновнику ДТП из «Газели» суд определил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и с учетом смягчающих обстоятельств заменил на принудительные работы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Можно отметить, что по данным Госавтоинспекции республики, погибший водитель отечественной легковушки ранее 72 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.