В Инсарском районе руководителям местных органов власти и правоохранительного блока представили нового прокурора

28 ноября по поручению прокурора республики его первый заместитель Александр Иванов представил руководителям местных органов власти и правоохранительного блока нового прокурора Инсарского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 ноября 2023 года на эту должность назначен советник юстиции Денис Ситкин.

Александр Иванов пожелал прокурору района конструктивной работы и тесного межведомственного взаимодействия в решении поставленных задач. Поручил обеспечить действенный надзор для реализации социальных прав граждан и обеспечения законности и правопорядка на вверенной территории.

Кроме того, Александр Иванов провел личный прием граждан в Инсарском районе. Жители обратились по вопросам оказания содействия в уборке снежных масс и наледи на дорогах и придомовой территории.

По этим и другим обращениям организованы проверки, ход и результаты которых поставлены на контроль.