В Мордовии на трассе «М-5 «Урал» водитель «Гранты» погиб при столкновении легковушки с грузовиком

По информации Госавтоинспекции республики, 27 ноября в Зубово-Полянском районе Мордовии около 8 часов утра на трассе «М-5 «Урал» 34-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, проявил невнимательность и врезался в стоявший на обочине по ходу движения большегруз «Скания РВх400».

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.