В Мордовии на трассе «М-5 «Урал» водитель «Гранты» погиб при столкновении легковушки с грузовиком

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По информации Госавтоинспекции республики, 27 ноября в Зубово-Полянском районе Мордовии около 8 часов утра на трассе «М-5 «Урал» 34-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, проявил невнимательность и врезался в стоявший на обочине по ходу движения большегруз «Скания РВх400».
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.
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