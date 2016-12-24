Карты, деньги, два ствола: В Мордовии двое налетчиков ответят в суде за лихой разбой

Как сообщает МВД по РМ, в Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении двух местных деятелей. Криминальная парочка в результате разбойного нападения на жертву завладела суммой, превышающей 2 миллиона рублей.

36-летний и 48-летний фигуранты обвиняются по статьям УК РФ «Разбой» и «Неправомерное завладение транспортным средством».

В ночь на 25 июля этого года в полицию поступило заявление 40-летнего жителя республики о совершенном в отношении него преступлении. По словам потерпевшего, он находился в селе Кочкурово у знакомого. Выйдя из жилища, мужчина направился к автомобилю. В этот момент к нему подбежали неизвестные, которые толкнули его в салон машины, связали ему руки кабельной стяжкой, после чего надели мешок на голову и ударили прикладом автомата.

Отъехав от дома, под угрозой травматического пистолета нападавшие потребовали денежные средства. Заложник передал злоумышленникам 620 тысяч рублей и 15 тысяч долларов, после чего они скрылись с места преступления. Развязав руки, пленник вернулся к знакомому, который вызвал полицейских.

27 июля в результате проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска МВД по РМ задержали одного из нападавших по месту жительства. При этом у 36-летнего мужчины был изъят охолощенный автомат Калашникова.

В ходе дальнейшей работы 8 августа полицейские установили местонахождение второго налетчика - его взяли на съемной квартире в Саранске, где он скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, задержанные знали, что денежный товарищ будет находиться в доме своего знакомого. Тот регулярно собирал у себя любителей перекинуться в карты на крупные суммы.

И действительно, жертва приехала на игру по нужному адресу на автомобиле. В течение нескольких часов преступный дуэт следил за домом. Незадолго до совершения преступления злоумышленники с целью конспирации поменяли транспортное средство. После нападения денежные средства они поделили между собой.

В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.