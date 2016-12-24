Три проекта Мордовии стали призерами престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
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В Нижнем Новгороде по итогам финала Russian Event Awards назвали лучшие проекты и события в области событийного туризма. Из семи проектов Мордовии три стали призерами ежегодной престижной премии.
В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек» второе место занял Государственный русский драматический театр РМ с Международным фестивалем русских драматических театров «Соотечественники».
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи стал вторым среди «Лучших музейно-выставочных комплексов для проведения турсобытий».
А Республиканский национально фольклорный праздник «Раськень Озкс», который проходит в селе Большое Игнатово, занял третье место среди «Лучших этнокультурных событий России».
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