В Мордовии в этом году задерживали более 10 тысяч водителей за чрезмерную тонировку стекол авто

По информации Госавтоинспекции республики, за 10 месяцев этого года в Мордовии задержаны более 10 тысяч водителей за техническую неисправность транспортного средства - нанесение на стекла авто тонировки не по ГОСТу.

По законодательству лобовое стекло должно пропускать не менее 75% от общего светового потока, переднее боковое стекло - не менее 70%, светопропускание прочих стекол не нормируется.

Управление транспортным средством со стеклами, в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Так, 24 ноября в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «БМВ Х5», у которого передние боковые стекла не соответствовали требованиям. При замере прибор показал, что их светопропускаемость составила лишь 38%. В отношении водителя составлен административный материал, автомобиль растонирован на месте.