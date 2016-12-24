В Мордовии на сессии парламента введена новая мера социальной поддержки для детей-сирот

24 ноября в Саранске на сессии Госсобрания РМ решением депутатов введена новая мера социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория граждан получила право направлять положенный им жилищный сертификат на полное погашение ипотечного кредита.

Нововведение касается тех, кому исполнилось 23 года. Претенденты должны отвечать следующим критериям: наличие стабильного дохода; отсутствие налоговой задолженности; отсутствие судимости и психических заболеваний, в том числе алкогольной и наркотической зависимости.

Также на сессии принято постановление Госсобрания РМ об обращении к Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности и пропаганду абортов. Напомним, Мордовия первой в стране приняла такой закон.

На заседании были внесены изменения в четыре закона о налогах. Например, от уплаты налога на имущество освобождены организации, которые занимаются производством телекоммуникационного оптоволокна, оказанием услуг по окраске оптического волокна и нанесению кольцевых меток. Налоговая льгота предоставлена им по 31 декабря 2027 года включительно.

Кроме того, установлено право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов организаций, которые безвозмездно передали имущество (денежные средства) учреждениям среднего профобразования.

«Принятие этих законов позволит поддержать предпринимательское сообщество, привлечь в республику новых инвесторов и в целом способствовать реализации инновационных и инвестиционных проектов, которые в конечном итоге будут помогать развитию нашего региона», - отметила заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева.