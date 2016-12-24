Послание Главы Мордовии: Республика вошла в число пилотных регионов по развитию пешеходного туризма

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
«В текущем году турпоток в Мордовию растет в 3 раза быстрее, чем в среднем по стране, - обозначил тенденцию Артём Здунов. – Этому способствует работа всей республики, проведение у нас значимых событийных и деловых мероприятий, приглашение телеканалов для съемок популярных передач, развитие инфраструктуры отдыха».
Глава Мордовии поставил задачу Минэкономики республики: необходимо помочь турбизнесу в повышении квалификации персонала, чтобы уровень сервиса соответствовал современным ожиданиям туристов.
Мордовия вошла в число пилотных регионов по реализации проекта «Больше, чем путешествие» по развитию пешеходного туризма. Это хороший формат для развития социально значимых туристских проектов, в первую очередь, по работе с детьми и молодежью.
Необходимо возродить и практику турпоходов, пеших маршрутов. Выстроить системную работу в этом направлении – задача для Госкомитета по делам молодежи, Минобразования, Минэкономики и муниципалитетов республики.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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