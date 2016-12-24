Послание Главы Мордовии: Ситуация с рождаемостью и миграционным оттоком в республике остается непростой

Вопросам демографии в Послании было уделено особое внимание.

«Из поколения в поколение в мордовских семьях всегда было много детей. Дети – это самое большое и дорогое богатство нашей республики. Они - наша опора, наше будущее. Так было и в самые тяжелые времена: во время войн и в послевоенные времена. У нас мало рождается детей, это противоестественное явление для семьи на территории Республики Мордовия. Начать нужно с самих детей – необходимо рассказывать еще в детском саду, в школе, как важно стать хорошей мамой и хорошим отцом», - подчеркнул Артём Здунов.

По поручению Президента России утверждена региональная программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. С января следующего года будет проиндексирован размер регионального материнского капитала, будут расширены возможности использования средств республиканского маткапитала.

«Прошу Правительство и директоров предприятий предложить дополнительные меры поддержки молодым и студенческим семьям, будущим и настоящим матерям и их детям: льготы, путевки, режим работы, гарантия рабочих мест», - сказал Глава Мордовии.

Еще одним важнейшим фактором, влияющим на демографию, является мужское здоровье. Мордовия ежегодно теряет около полутора процентов трудоспособных мужчин. По оценкам специалистов, максимальное влияние на здоровье человека оказывает образ его жизни.

Для решения проблемы Правительству республики совместно с работодателями предстоит разработать Программу сохранения мужского здоровья, нацеленную на формирование культуры здоровья на семейном и корпоративном уровне. Один из эффективных механизмов - создание на предприятиях врачебных и фельдшерских здравпунктов, внедрение программ диспансеризации. Понимание того, что создание здоровой рабочей среды имеет явные преимущества для компаний, напрямую влияет на кадровое обеспечение региона.

Отдельное направление – репродуктивное здоровье мужчин, раннее выявление андрологических заболеваний и бесплодия. Это предполагает непрерывную систему профилактических осмотров, начиная с детских садов и школ. База и компетенции для этого есть – центр «Мужское здоровье». Поддержку в этом вопросе республике оказывает НИИ имени Лопаткина во главе с руководителем Олегом Ивановичем Аполихиным. В следующем году совместными усилиями будет запущена реализация соответствующей программы.

«Только тогда нам по силам выполнить историческую задачу – обеспечить прирост населения Мордовии, чего в республике не было уже почти 30 лет. Необходимо сохранить статус мордовского народа как крупнейшего финно-угорского народа России. Сейчас Мордовия выходит на траекторию снижения смертности населения – с начала текущего года этот показатель снизился более чем на 11%».