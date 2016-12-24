Жителей Мордовии приглашают к участию в новом сезоне главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны. Жители Республики Мордовия получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года. Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чтобы талантливых, современно мыслящих и креативных сотрудников отрасли туризма становилось как можно больше, в 2019 году президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила проект «Мастера гостеприимства». Его главная цель – поиск и поддержка профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства и заинтересованной молодежи, кадровое обеспечение туристической отрасли.

За годы реализации кадровый конкурс масштабировался в крупнейший туристический проект страны с разными направлениями развития участников и огромным сообществом специалистов индустрии гостеприимства.

«Одним из самых добрых, душевных и востребованных проектов на платформе «Россия – страна возможностей» является конкурс «Мастера гостеприимства», ведь он объединяет людей, вкладывающих силы и душу в развитие регионов нашей страны. Недавно проект отметил свой четвертый день рождения, а сегодня мы запустили четвертый сезон конкурса, в котором откроются два направления: для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. Участники смогут получить денежный грант, личное карьерное продюсирование, поддержку проекта и возможность поработать с опытным наставником. Отдельные возможности заявить о себе, презентовать свои социальные проекты, пройти профильные стажировки получит молодежь, – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. – Новый сезон проекта будет насыщен на направления и события. Мы снова встретимся на Форуме гостеприимства, заинтересованные в своем развитии специалисты смогут пройти бесплатное обучение в Академии мастеров гостеприимства, а также поделиться своей экспертизой по запросу субъектов страны и бизнеса. Важно, что к команде мастеров могут присоединиться участники разных возрастов – самому опытному участнику проекта исполнилось 77 лет, и мы уверены, что это ещё не предел. Подавайте заявку и присоединяйтесь к семье мастеров гостеприимства».

С 2019 года проектом «Мастера гостеприимства» заинтересовалось более 96 тысяч человек из 88 регионов России, в том числе и из Республики Мордовия. Проект включает четыре направления: сообщество, образование, специальные продукты и конкурс. На сайте welcomecup.rsv.ru можно подробнее ознакомиться с каждым, подать заявку и стать частью большого душевного сообщества мастеров. Возраст участников от 18 лет.

В новом сезоне главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» участников ждут два направления:

- «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма. Участники пройдут оценку профессиональных знаний и гибких навыков в соответствии со своим направлением: туроператорская и турагентская деятельность, гостиничный бизнес и санаторно-курортная деятельность, ресторанный бизнес, еvent и креативные индустрии, малый бизнес, государственный сектор управления.

- «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика.

Победители конкурса могут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, поддержку проекта от заказчика, пройти двухмодульную управленческую программу повышения квалификации, получить наставника и карьерного консультанта, а также личное карьерное продюсирование.

Отдельно проявить себя сможет активная и талантливая молодежь, делающая первые шаги в сфере туризма. Это направление проекта даст возможности молодым людям с яркими туристическими идеями заявить о себе, раскрыть потенциал, поможет воплотить в жизнь социально-ориентированные проекты, а также получить предложения пройти профильные стажировки и трудоустроиться в ведущие компании индустрии гостеприимства.

Подав заявку на участие в проекте «Мастера гостеприимства», ты попадаешь в масштабное сообщество профессионалов индустрии, которые общими силами развивают туризм и территории России. В регионах страны неравнодушных людей объединяют Послы гостеприимства – официальные представители проекта в субъектах.

«Самое сильное, что есть у проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» – это сообщество профессионалов индустрии гостеприимства. Именно сообщество в каждом регионе позволит вывести уровень гостеприимства в нашей стране на более высокий уровень. Это всегда синергия взглядов, инициатив, новых идей. Это возможность вместе сделать то, что одному не под силу. Увеличивая вовлеченность профессионалов в сферу гостеприимства, возможно популяризировать профессии в туризме, улучшить уровень жизни и счастья каждого человека. Близкие по духу люди и новые места открывают в нас энергию движения и жизни! Присоединяйтесь к проекту!» – подчеркнула посол гостеприимства Республики Мордовия Дарья Хрулькова.

Подать заявку в 4 сезон главного туристического проекта страны и другие направления проекта «Мастера гостеприимства» можно на сайте welcomecup.rsv.ru до конца 2023 года.