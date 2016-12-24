В Рузаевке полицейские спасли на пожаре двух человек, которые не могли самостоятельно выбраться из квартиры

Как сообщает МВД пр РМ, днем 18 ноября в дежурную часть полиции по Рузаевскому району поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по улице Ухтомского в Рузаевке. В этот момент с другого происшествия возвращалась следственно-оперативная группа отдела в составе старшего участкового уполномоченного Флюра Галиева, оперуполномоченного ОЭБиПК Евгения Макеева и следователя Следственного отдела Владислава Гордеева. Полицейские немедленно направилась по указанному адресу.

Первыми подъехав к дому, сотрудники полиции увидели дым на балконе второго этажа. Не дожидаясь пожарно-спасательных подразделений, они забежали в подъезд и бросились к нужной квартире. На пороге в жилище полицейские обнаружили лежавшего мужчину, который из-за проблем со здоровьем не мог самостоятельно передвигаться. Также в комнате находилась его престарелая мать, 1937 года рождения.

Стражи правопорядка помогли женщине выбраться из западни и вынесли из задымленного помещения на улицу ее сына, которому на месте была оказана помощь прибывшими медиками.

Общими усилиями полицейских и пожарных была организована эвакуация людей, проживающих в других квартирах. Благодаря скоординированным действиям ЧП обошлось без жертв.