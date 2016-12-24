В Мордовии около 3 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей

В Мордовии реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Основная задача регионального проекта - обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с увеличением семьи.

На 1 ноября 2023 года в Мордовии 2 937 семей получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Сумма выплаты составляет 12 402 рубля. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 518 семьям, имеющим трех и более детей. На улучшение жилищных условий направили средства материнского капитала 456 многодетных семей на сумму свыше 65 млн рублей, а на образование – 62 семьи, на что направлено 8 млн рублей.

114 семей получили социальную выплату на частичное и полное погашение ипотечного жилищного кредита.

Еще одна цель регионального проекта – повышение рождаемости, в том числе с помощью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам фертильного возраста. Это диспансеризация женщин с акцентом на репродуктивное здоровье, профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами девочек в возрасте 15-17 лет, консультирование беременных женщин в кабинетах (центрах) медико-социальной помощи и поддержки беременных.

Семейным парам, страдающим бесплодием, выполнено 598 циклов ЭКО за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.