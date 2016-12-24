В Мордовии инспекторы ДПС не дали автомобилисту замерзнуть на дороге

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Как сообщает МВД по РМ, 20 ноября года экипаж ДПС в составе капитана Евгения Ефремкина и лейтенанта Ильи Макеева нес службу на автодороге «Саранск-Рузаевка».
Двигаясь в сторону Рузаевки, инспекторы ДПС заметили на дороге автомобиль «Лада Калина», стоящий на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал, что в сложных погодных условиях у него произошла поломка транспортного средства, из-за чего он не может продолжить движение.
Сотрудники Госавтоинспекции предложили замерзшему на дороге мужчине пройти в патрульный автомобиль, чтобы отогреться, после чего вызвали эвакуатор.
Водитель выразил благодарность инспекторам за оказанную помощь, отметив оперативность и готовность помочь людям, попавшим в сложную ситуацию.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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