В Мордовии инспекторы ДПС не дали автомобилисту замерзнуть на дороге

Как сообщает МВД по РМ, 20 ноября года экипаж ДПС в составе капитана Евгения Ефремкина и лейтенанта Ильи Макеева нес службу на автодороге «Саранск-Рузаевка».

Двигаясь в сторону Рузаевки, инспекторы ДПС заметили на дороге автомобиль «Лада Калина», стоящий на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал, что в сложных погодных условиях у него произошла поломка транспортного средства, из-за чего он не может продолжить движение.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили замерзшему на дороге мужчине пройти в патрульный автомобиль, чтобы отогреться, после чего вызвали эвакуатор.

Водитель выразил благодарность инспекторам за оказанную помощь, отметив оперативность и готовность помочь людям, попавшим в сложную ситуацию.