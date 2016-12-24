С начала года из Мордовии на экспорт отправлено более 11 тысяч тонн зерна и гороха

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, с начала 2023 года на экспорт из Мордовии отгружено 11 836 тонн зерна и гороха, а также продуктов переработки. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем экспорта приходится на горох продовольственный – 5978 тонн, зерно пшеницы продовольственной – 2820 тонн, семена льна – 1716 тонн, зерно ржи продовольственной – 1250 тонн.

Экспорт осуществлялся в Латвию, Республику Беларусь, Польшу, Казахстан, Турцию.

Отгруженная подкарантинная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран назначения. Специалистами Управления Россельхознадзора в РМ на экспортные партии зерна и продуктов его переработки выдано 230 фитосанитарных сертификатов.