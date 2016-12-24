В Саранске 27-летний парень стал жертвой «кинолюбительницы», которую отыскал в чате для знакомств

По информации МВД по РМ, молодой человек так настойчиво добивался встречи с барышней, что не заметил целую серию мошеннических уловок.

Полицейским парень рассказал, что в одном из телеграм-каналов для знакомств он начал переписываться с девушкой по имени Ульяна. Во время общения она предложила новому кавалеру сходить в кино и отправила ссылку, перейдя по которой можно было забронировать комнату-кинозал для свиданий стоимостью 2 тысячи 490 рублей.

Молодой человек связался с администратором сайта и выяснил, что требуется внести предоплату, а потом показать чек работнику кинотеатра.

Житель Саранска договорился, что переведет деньги на следующий день. Правда, когда он это сделал, ему сообщили, что нужно перечислить аналогичную сумму и за второго посетителя.

Парень написал новоиспеченной знакомой, чтобы она оплатила бронь за себя. Девушка быстро прислала ему скриншот о переводе денег в размере 1 тысячи 490 рублей. Потерпевший внес недостающую тысячу.

Но возникли новые трудности - администратор кинозала написала, что для верификации его банковской карты нужно заплатить еще 4 тысячи 980 рублей. Молодой человек выполнил и эти условия.

Тогда оболванивание продолжилось и дальше - для аренды кинозала надо было перевести еще около 10 тысяч в качестве комиссии. Кавалер попросил Ульяну оплатить половину этой суммы. Девушка снова отправила ему скриншот чека, после чего он перевел свои деньги.

Но кино-свиданию не суждено было состояться - мошенники сообщили доверчивому клиенту, что по ошибке указали меньший комиссионный сбор, чем нужно. Им еще хотелось денег.

Парень стал понемногу прозревать и написал девушке с просьбой приехать в кинотеатр, но последняя удалила переписку и заблокировала общение.

Молодой человек отправился в полицию писать заявление о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила у него более 13 тысяч рублей. В настоящий момент полицейскими ведется розыск злоумышленников.