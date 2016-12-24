Ветераны СВО из Мордовии вошли в тройку сильнейших по стрельбе на «Кубке Защитников Отечества»

В Уфе подвели итоги спортивного турнира «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО Приволжского и Уральского федеральных округов. Мероприятие проходило в Центре спортивной подготовки им. Баталовой. Организатором выступил Госфонд «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета России, Правительства Башкирии, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Ассамблеи народов России.



Ветераны спецоперации состязались в шести видах спорта: пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Мордовию на соревнованиях представляли Миразым Исмаилов, Иван Волков, Андрей Чернышёв и Азат Сайфетденов. И принесли республике победу.



Миразым Исмаилов занял 2 место в состязаниях по стрельбе из лука в открытой группе, набрав 51 балл и уступив всего 1 очко противнику из ХМАО-Югра.

Андрей Чернышёв стал вторым в соревнованиях по пулевой стрельбе в классе SH1, набрав 79 баллов из 100 возможных. Победители вышли на награждение с флагом Мордовии.

«Эту победу я посвящаю сыну Ренату, - сказал Миразым Исмаилов. – Вместе с ним мы принимали участие в спецоперации. Сейчас Ренат учится в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. В день игр сын сообщил, что ему пришла долгожданная медаль «За отвагу!» Так что у нас двойная победа!»

Андрей Чернышёв посвятил победу своей семье: маме Людмиле Васильевне, супруге Олесе, дочкам Кате и Еве. «Благодарю фонд «Защитники Отечества» за организацию такого замечательного и важного мероприятия, - добавил ветеран. - Мы испытали дух соревнований и принесли республике победу. Спасибо всем, кто за нас болел! Даже вдали от родной Мордовии мы чувствовали поддержку земляков!»



Филиал фонда «Защитники Отечества» от всей души поздравляет победителей соревнований и гордится их достижениями на спортивном фронте! Также филиал благодарит за помощь в подготовке к мероприятию Министерство спорта Республики Мордовия и региональный Олимпийский Совет.