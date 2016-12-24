В Саранске за хищение более 800 тысяч рублей у пожилых людей задержан 19-летний юноша

По информации МВД по РМ, молодой человек нашел себе криминальную «подработку» в качестве курьера телефонных мошенников. Его вычислили оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Саранску.

В ходе проведенного дознания выяснилось, что объявление о разъездной работе парень отыскал в мессенджере. У автора он узнал об обязанностях - требовалось подъезжать по указанному в сообщении адресу, забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 5 тысяч рублей.

Наверняка, новый «работник» догадывался о преступной подоплеке этих поручений, но согласился на условия.

Все пожилые потерпевшие обратились в полицию в период с 27 октября по 11 ноября. Во всех случаях пенсионерам в ходе телефонного разговора неизвестные сообщали информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП и нужно возместить ущерб. Иначе, родные люди будут привлечены к уголовной ответственности. За деньгами к старикам как раз и приезжал задержанный молодой человек.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена возможная причастность парня к хищению у шести пенсионеров 832 тысяч рублей.

Как отмечается, свою вину в содеянном житель Саранска признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды «курьерских выездов» задержанного.