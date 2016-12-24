23-летний парень из Саранска получил 6,5 лет за работу на наркотический интернет-магазин «Северная ветка»

В столице Мордовии суд вынес приговор 23-летнему местному жителю за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе расследования было установлено, что летом этого года молодой человек решил стать дилером наркотического интернет-магазин «Северная ветка». По присланным координатам он должен был отыскивать тайники с крупными партиями запрещенных веществ, фасовать все на мелкие дозы и устраивать закладки с наркотой среди жилых домов на территории Саранска. За каждую закладку ему обещали платить по 400 рублей.

8 июля он извлек из указанного ему тайника гашиш (20,96 грамма) и каннабис (4,16 грамма). Наркотики фигурант дела привез домой, где часть из них расфасовал на 6 фольгированных свертков.

В ходе реализации оперативной информации 10 июля около полуночи наркодилер был задержан сотрудниками УНК МВД по РМ на улице Т.Бибиной. В его кармане полицейские обнаружили три свертка с гашишем. Также были извлечены из тайников еще три закладки с запрещенным веществом, которые он успел оборудовать на территории Октябрьского района.

В ходе осмотра квартиры обвиняемого оперативники обнаружили оставшуюся партию наркотических средств.

Вину в содеянном молодой человек признал полностью. Он сам являлся потребителем наркотиков и пояснил, что пошел на криминальное сотрудничество из-за плохого материального положения.

Парню была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации МВД по РМ, суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.