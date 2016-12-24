За последние четыре года в Ромодановском районе «Точки роста» открыты на базе 7 школ

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» за последние четыре года в Ромодановском районе на базе 7 школ открыты «Точки роста». Так, в Ромодановской школе № 1, Пятинской, Атьминской и Красноузельской СОШ функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности. В Ромодановских школах №№ 2 и 3, а также в Белозерьевской школе созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей.

Кроме того, в селе Белозерье продолжается строительство нового корпуса школы на 165 мест.

Также в Ромоданове и Белозерье построено два детских сада на 160 мест каждый. Это позволило охватить 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

Повышена транспортная доступность образовательных услуг для учащихся школ, расположенных в селах района. Автобусный парк пополнился новыми школьными автобусами, что улучшило качество организации школьных перевозок.