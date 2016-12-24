В Лямбирском районе власти выплатят 8-летней девочке 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Прокуратура Лямбирского района провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью ее несовершеннолетней дочери. В ходе проверки было установлено, в селе Татарская Свербейка в сентябре этого года бродячая собака укусила 8-летнюю дочь женщины в область правого бедра, причинив ребенку телесные повреждения.

По закону полномочия по организации отлова животных без владельцев возложены на органы местного самоуправления. Травматическая ситуация с ребенком возникла по причине ненадлежащего контроля администрацией Лямбирского района за исполнением контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев в районе.

По информации прокуратуры РМ, с целью защиты прав несовершеннолетней прокурором района в суд было направлено исковое заявление о взыскании с Лямбирской администрации морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 50 тысяч рублей.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.