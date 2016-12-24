Бывший управленец Рузаевского предприятия обвиняется в коммерческом подкупе на сумму более 900 тысяч рублей

По информации Следственного комитета по РМ, в Рузаевке окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в получении «откатов». Преступная деятельность этого товарища была выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

По данным следствия, в 2016-2018 годы мужчина трудился на одном из промышленных предприятий Рузаевки и выполнял там управленческие функции. С одним из партнеров предприятия управленец сотрудничал особенно плотно. Он обеспечивал предпринимателя заказами на поставку электро-сварочного оборудования, а за это брал с него «откаты» в размере 1 % от суммы счета по договору поставки.

Всего таким образом фигурант уголовного дела получил 915 тысяч рублей. Денежные средства перечислялись на указанную обвиняемым банковскую карту и были потрачены на личные цели.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью. В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащий ему автомобиль был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.