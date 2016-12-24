Проект для мам из Мордовии вошел в 100 лучших социальных инициатив Фонда президентских грантов

Семейный коворкинг «Желтая дверь» из Мордовии вошел в Топ-100 лучших социальных инициатив по версии Фонда президентских грантов. Проект реализуется с 2021 года. Его автором стала Организация по поддержке материнства и детства «Мама и ребенок».

Семейный коворкинг «Желтая дверь» - это пространство, где мамы в декрете осваивают новые профессии, развивают свой бизнес без отрыва от воспитания детей.

«Мы бесплатно проводим обучающие программы по приобретению новых удаленных специальностей: таргетолог, SMM-специалист, специалист по нейросетям. Сейчас запустили курс «Администратор Telegram-канала». Возможностью переквалифицироваться и получить новую профессию воспользовались уже 180 женщин. Также мы проводим еженедельные занятия йогой, куда приходят мамы вместе с детьми и могут заниматься своим здоровьем. Регулярные тематические встречи с психологом также пользуются большой популярностью, потому что на них родители могут задать самые важные вопросы по воспитанию и выслушать экспертное мнение на сложные внутрисемейные ситуации», - рассказала руководитель проекта Элина Серебрякова.

В коворкинге есть не только зоны для комфортной работы и обучения родителей, но обустроена и комната для детей, где с ними занимается квалифицированный педагог.

«Ребенок может находиться вместе с родителями в рабочей зоне, а может - в детской комнате. Он имеет возможность в любой момент выйти к маме, что для него очень важно, а мама может всегда взглянуть на своего малыша. Таким образом, она будет спокойно заниматься своими делами и ни о чем не тревожиться», - добавила Элина Серебрякова.

Коворкинг работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: Саранск, ул. Титова, 21 (ориентир – Желтая дверь). Телефон: +7 (937) 510-17-07.

Более подробную информацию можно найти по ссылке - https://vk.com/mama_saransk.